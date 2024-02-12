تركى آل الشيخ يعلن إقامة حفلات ومسرحيات ومسلسل مصري سعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

وصل منذ قليل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، إلى ديوان عام وزارة الثقافة، بشجرة الدر في الزمالك، وكانت في استقباله الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ أنه سيجرى إطلاق ليالي الأوبرا في السعودية بفرق مصرية، وليالي السعودية في الأوبرا المصرية بفرق سعودية، كنوع من التبادل الثقافي.

وأشار تركي إلى أنه سيكون هناك عروضا مسرحية مشتركة بين مصر والسعودية، إلى جانب عمل مشترك بين الجانبين في مجال الدراما.

واقترح أيضا إطلاق عدد من 15 إلى 20 مسرحية كل موسم للرياض ورحبت الوزيرة بكل المقترحات.

واقترح عمرو الفقي إقامة حفلة مصرية سعودية بمدينة العلمين، وهو ما رحب به آل الشيخ وعبر عن رغبته بإقامة الحفل خلال عيد الفطر المبارك 2024.

وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن زيارته لمصر، ونشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا نصه: «وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام»