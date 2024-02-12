شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الطبية العمانية: الهلال الأحمر المصرى يلعب دورا محوريا فى إيصال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور وليد بن خالد الزدجالي رئيس الجمعية الطبية في سلطنة عمان رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن الهلال الأحمر المصري يلعب دورا محوريا وإنسانيا في إنفاذ المساعدات لأهالي القطاع.

وقال الزدجالي - في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان ، على هامش المؤتمر الدولي الأول لإعاة إعمار القطاع الصحي في غزة الذي عقد بالأردن - إن الهلال الأحمر المصري له دور رائد في تقديم الخدمات وخصوصا الصحية لقطاع غزة منذ زمن بعيد والهيئة العمانية الخيرية تتعاون معه بشكل وثيق في ذات الشأن.

وأضاف أن الأوضاع حاليا معقدة للغاية والهلال الأحمر المصري يقوم بدور كبير من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية والصحية للقطاع بالتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية التي تقدم تلك المساعدات لأهالي غزة، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين الهلال الأحمر المصري والهيئة العمانية الخيرية صاحبة الامتياز الوحيد لإرسال التبرعات من سلطنة عمان .

وأشار إلى أن مصر وسلطنة عمان لديهما علاقات تاريخية وأخوية وقوية في كافة المجالات وخصوصا في المجال الصحي والتعليمي، موضحا أن العلاقات الوطيدة بين البلدين منذ زمن بعيد وخصوصا أن هناك العديد من الأطباء والمدرسين كان لهم دور كبير في سلطنة عمان .

كما نوه الزدجالي إلى أن الروابط العلمية والتعليمية بين مصر وسلطنة عمان كبيرة ونعمل دائما على تعزيز وتطوير هذه الروابط والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والكفاءات في وضع متقدم بين المؤسسات الصحية في سلطنة عمان ومصر والعالم العربي والدول الصديقة أيضا في هذا المضمار.

وحول دور سلطنة عمان في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قال الدكتور وليد بن خالد الزدجالي، إن هناك قنوات محددة في سلطنة عمان هى المسئولة عن تنظيم وتقديم هذه المساعدات وعلى رأسها الهيئة العمانية الخيرية وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسات أخرى في السلطنة من أجل تضافر الجهود وتحقيق الهدف، منوها إلى أن هناك أيضا تعاونا وتنسيقا مع المؤسسات العربية والدولية المتعلقة بتقديم المساعدات وخصوصا الهلال الأحمر المصري بحكم أنه المسئول الأول والأخير لإيصال المساعدات إلى داخل غزة .

كما شدد على ضرورة استمرار الضغط على دولة الاحتلال والتي تعرقل حاليا إدخال المزيد من المساعدات، مؤكدا أن سلطنة عمان جاهزة لتقديم المزيد من المساعدات ولها مراكز طبية تم إنشائها منذ زمن بعيد داخل القطاع ويتم تمويلها بشكل مستمر ولكن كافة المسؤسسات الصحية في غزة تعرضت للخراب والدمار وبالتالي يجب إعادة إعمارها فور وقف إطلاق النار.

وأوضح رئيس الجمعية الطبية في سلطنة عمان رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، أن بلاده لديها من الفرق المجهزة لتقديم الخدمات والمساعدات لأهالي غزة وتعمل بشكل تنظيمي في ذلك، مؤكدا أن سلطنة عمان جاهزة لتقديم الدعم والمساندة والمزيد من المساعدات بمجرد وقف الحرب.

ولفت إلى أن اتحاد الأطباء العرب - والذي يترأس سلطنة عمان الدورة الحالية - يعمل على تعزيز الروابط العلمية بين الدول العربية كافة من أجل العمل على حماية المهنة والأطباء وكذلك تعظيم دور الاتحاد ومهنة الطب في العالم العربي، مؤكدا أن سلطنة عمان تعمل حاليا ومن خلال هذا الاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجميع من أجل مهنة الطب.

وشاركت نقابة أطباء مصر في المؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في غزة، الذي انعقد في عمان، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية والمؤسسات الدولية من أكثر من 25 دولة، لمناقشة حالة القطاع الصحي والمؤسسات الطبية والتعليمية الصحية وسبل إعادة إعمارها، وتقديم تقرير ودراسات ميدانية وخطط لإعادة بناء وتشغيل القطاع الصحي في غزة.

وضم وفد النقابة كلا من الأستاذ الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور خالد أمين زارع الأمين العام المساعد للنقابة ومقرر لجنة مصر العطاء الذراع الإغاثي لنقابة أطباء مصر.