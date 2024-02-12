شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تستقبل شهر شعبان بختم القرآن الكريم بالمساجد الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم وأهله، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانى ومقاصد القرآن الكريم، مع تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذى يعين على حسن قراءة القرآن الكريم، استقبلت مساجد مصر الكبرى شهر شعبان المبارك 1445هــ بختم القرآن الكريم، من خلال مقارئ للأئمة الجماعية التى قامت بختم القرآن الكريم بالتوازى، صباح اليوم الاثنين 12 فبراير 2024م العاشرة صباحًا وبمشاركة الجمهور، والتى عقدت على النحو التالى :

مسجد الإمام الحسين قراءة الجزء الأول والجزء الثانى من القرآن الكريم.

مسجد الاستقامة بميدان الجيزة قراءة الجزء الثالث والجزء الرابع من القرآن الكريم

مسجد النصر بالمنصورة قراءة الجزء الخامس والجزء السادس من القرآن الكريم

مسجد الأحمدى بطنطا قراءة الجزء السابع من القرآن الكريم

مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية قراءة الجزء الثامن من القرآن الكريم.

مسجد عبد الرحيم القنائى بقنا قراءة الجزء التاسع من القرآن الكريم.

مسجد البقلى بأسيوط قراءة الجزء العاشر من القرآن الكريم.

مسجد الفولى بالمنيا قراءة الجزء الحادى عشر من القرآن الكريم.

مسجد العارف بالله بسوهاج قراءة الجزء الثانى عشر من القرآن الكريم.

مسجد النصر بالعريش قراءة الجزء الثالث عشر من القرآن الكريم.

مسجد عمر بن عبد العزيز ببنى سويف قراءة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم.

مسجد الرحمة بدمياط قراءة الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم.

مسجد الإسماعيلى بالإسماعيلية قراءة الجزء السادس عشر من القرآن الكريم.

مسجد إبراهيم الدسوقى بدسوق كفر الشيخ قراءة الجزء السابع عشر من القرآن الكريم.

مسجد الفتح بالزقازيق بالشرقية قراءة الجزء الثامن عشر من القرآن الكريم.

مسجد ناصر ببنها بالقليوبية قراءة الجزء التاسع عشر من القرآن الكريم.

مسجد صلاح الدين بأشمون بالمنوفية قراءة الجزء العشرين من القرآن الكريم.

مسجد التوبة بدمنهور بالبحيرة قراءة الجزء الحادى والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد العوام بمطروح قراءة الجزء الثانى والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد الصحابة بجنوب سيناء قراءة الجزء الثالث والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد المينا بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر قراءة الجزء الرابع والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد العباسى ببور سعيد قراءة الجزء الخامس والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد الأربعين بالسويس قراءة الجزء السادس والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد المجمع الإسلامى الكبير بالخارجة بالوادى الجديد قراءة الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد المطار بأسوان قراءة الجزء الثامن والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد الشيخ هاشم بالأقصر قراءة الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد أبو داوود بالفيوم قراءة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم.