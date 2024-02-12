شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: النشاط الإنجيلى أهم ركائز قوة مصر الناعمة دينيا وثقافيا واجتماعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فى مراسم إطلاق الدليل التدريبى الخاص بمبادرة مودة الدامجة للأشخاص ذوى الإعاقة تحت رعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالنيابة عن الحكومة الألمانية، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.

كما شارك بالحضور فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وممثلون عن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبى وعدد من القادة الدينيين وقادة المجتمع المدني.

فعاليات مراسم إطلاق الدليل التدريبي الخاص بمبادرة مودة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة

وخلال فعاليات الاحتفال تم تكريم الدكتور القس أندريه زكى بدرع الشكر والتقدير للدور الذى تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية والطائفة الإنجيلية بمصر، وخلال خطاب الحفل رحبت الدكتورة نيفين القباج بجميع الضيوف والشركاء، كما أعربت عن اعتزازها اليوم بتكريم رئيس الإنجيلية فى مصر، والذى يمثل النشاط الإنجيلى الوطنى، أحد أهم ركائز قوة مصر الناعمة على المستوى الدينى الثقافى والاجتماعى من خلال نشاط الهيئة القبطية الإنجيلية والطائفة الإنجيلية بمصر.



تكريم الدكتور القس أندريه زكي بدرع الشكر والتقدير

وأضافت القباج "أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مبادرة جديدة ضمن المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، وتأتى هذه المبادرة حرصًا من وزارة التضامن الاجتماعى على استمرار دعم وتمكين أبنائها بما ينفعهم فى مستقبلهم وضمان حقهم فى أخذ فرصة تكوين أسرة، وذلك من خلال تعريفهم بأسس بناء الأسرة المستقرة وكيفية الحفاظ عليها من التحديات المختلفة، ورفع وعيهم".

مراسم إطلاق الدليل التدريبي الخاص بمبادرة مودة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة

ومن جانبه أعرب الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة عن سعادته الكبيرة بتكريم وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين القباج ومشاركة فضيلة الدكتور شوقى علام وجميع ممثلى الجهات المشاركة، وقال رئيس الإنجيلية: "أشعر بسعادة كبيرة بتكريم اليوم، وأعتز كثيرًا بالعمل الوطنى المشترك داخل المجتمع المصرى مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية والطائفة الإنجيلية بمصر، كما أتوجه بخالص الشكر إلى الفاضلة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، صاحبة الدور الوطنى والمؤثر، ومجهوداتها الواضحة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".

والجدير بالذكر، أن منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، يشارك بعدد كبير من القادة الدينيين فى المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

القادة الدينيون في المشروع القومي