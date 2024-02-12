شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للحصول على تصريح واعظة معتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبات في الحصول على تصريح واعظة متطوعة معتمدة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو بأي من الجامعات المصرية في مجال الشريعة الإسلامية، أو اللغة العربية، أو من الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة الأزهر أو من أي من الجامعات المصرية في مجال الشريعة الإسلامية، أو اللغة العربية، أو من الحاصلات على مؤهل أزهري (الكليات والأقسام الشرعية والعربية)، أو خريجات مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف .

فعلى الراغبات التقدم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن تكون حافظة لربع القرآن الكريم على الأقل، مجيدة لتلاوته، ملمة بتفسيره وفهم مقاصده.

2- أن تكون متقنة للغة العربية.

3- أن تكون متمكنة من فقه العبادات .

4- أن تكون ملمة بمفاهيم الثقافة الإسلامية في ضوء إصدارات سلسلة رؤية باللغة العربية .

5- أن تجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

- علمًا بأن كل من كانت قيد انتظار النتيجة في الإعلان السابق يحق لها التقدم في هذا الإعلان إذا أرادت لحين إعلان النتيجة .

- فعلى الراغبات في التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBmE1SDV2Cgfvq5fHpIlf8h0ImuF7KeUSv6-I5XRvWNljD9Q/viewform?usp=sf_link