شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للحصول على تصريح واعظة معتمدة والان مع تفاصيل الخبر
فعلى الراغبات التقدم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.
وذلك وفق الشروط التالية:
1- أن تكون حافظة لربع القرآن الكريم على الأقل، مجيدة لتلاوته، ملمة بتفسيره وفهم مقاصده.
2- أن تكون متقنة للغة العربية.
3- أن تكون متمكنة من فقه العبادات .
4- أن تكون ملمة بمفاهيم الثقافة الإسلامية في ضوء إصدارات سلسلة رؤية باللغة العربية .
5- أن تجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.
- علمًا بأن كل من كانت قيد انتظار النتيجة في الإعلان السابق يحق لها التقدم في هذا الإعلان إذا أرادت لحين إعلان النتيجة .
- فعلى الراغبات في التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBmE1SDV2Cgfvq5fHpIlf8h0ImuF7KeUSv6-I5XRvWNljD9Q/viewform?usp=sf_link
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