شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء المتقدمين للاختبارات التمهيدية للمسابقة الثقافية لعامليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الاوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبارات التمهيدية شفويًّا بالمديريات الإقليمية للمتقدمين للمسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين، وذلك الساعة العاشرة صباحًا يوم الأحد 18/2/2024م ، مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة، وإفادة من جهة عمله بالأوقاف مدونًا بها الوظيفة، وهم:

م الاسم المديرية

1. محمود عبد الحكيم محمود منصور الإسكندرية

2. محمد عبد الفتاح محمد محمد نجم الإسكندرية

3. أحمد محمد أحمد إبراهيم علي الإسكندرية

4. محمد أشرف عزت إبراهيم الإسكندرية

5. محمد صبحي عبد الحميد علي النجار الإسكندرية

6. محمود محمد محمود جابر الإسكندرية

7. عبد العزيز صبحي عبدالعزيز موس الإسكندرية

8. فاطمة محمد علي محمد إبراهيم الإسكندرية

9. أحمد سعد محمود محمود الإسكندرية

10. رامي مجدي محيي الدين بستاني الإسكندرية

11. صلاح عبد الناصر هيبة محمد الإسكندرية

12. محمد حسين حامد إسماعيل الإسكندرية

13. باسم مسعد عبد العاطي محمد الإسكندرية

14. صلاح سامح صلاح الدين محمد الإسكندرية

15. محمد رجب محمد مقبول الإسكندرية

16. أحمد عبد الحافظ الإسكندرية

17. عبد العال علي عبد الله عبد المتعال الإسماعيلية

18. سامي محمد محمد عبد الحميد الإسماعيلية

19. أبو الحسن جامع محمد طه أسوان

20. علي أحمد علي أحمد أسوان

21. أحمد ماهر عبد الله محمد أسوان

22. سيد محجوب أحمد سليمان أسوان

23. علاء الدين عبد الستار مصطفى محمد أسوان

24. علي يوسف عبد العظيم محمد أسوان

25. أحمد سلمان أمين محمد أسيوط

26. أحمد سعد طه رزق أسيوط

27. محمد نتعي عبدالصبور جابر أسيوط

28. أنور سيد عبد الحليم فرج أسيوط

29. أحمد محمود أسيوط

30. خالد محمد أحمد محمد أسيوط

31. محمد كرم علي محمود أسيوط

32. محمد علي عيسوي محمد أسيوط

33. محمود حمادة فرغلي أسيوط

34. محمد جمال سلامة علي أسيوط

35. سيد فرج حافظ سيد أسيوط

36. أبو الحسن قطب محمود علي مقلد أسيوط

37. أحمد ثابت حسن أحمد أسيوط

38. محمد سيد محمد عبدالعزيز أسيوط

39. محمد محمود صالح الأقصر

40. أيمن السيد عبد الجليل أحمد الأقصر

41. سفيان عبد الحميد مصطفى حسنين الأقصر

42. إبراهيم عابد عبيد الله رشوان الأقصر

43. محمد صديق مختار محمد الأقصر

44. محمد أحمد حسين سلطان الأقصر

45. محمد محمود لبيب محمد الأقصر

46. علاء أنور محسن سليم الأقصر

47. أحمد جمال عبد العزيز عبد الحليم الأقصر

48. محمدين إبراهيم حسين عبدالله البحر الأحمر

49. محمد عبدالسلام محمد النوبي البحر الأحمر

50. محمد حمدي أحمد محمد البحر الأحمر

51. أحمد يوسف أحمد حسن البحر الأحمر

52. هاني ناجي الشريف محمد مالك البحيرة

53. محمد محمد علي الحبال البحيرة

54. عبدالعال مسعود سعيد موسي البحيرة

55. وحيد فاروق علي عبدالله البحيرة

56. أحمد عبد الفتاح محمد قنديل البحيرة

57. علاء عبد الفتاح محمد محمد البحيرة

58. سعيد كامل محمد البصيلى البحيرة

59. حسام الدين محمد أحمد محمود البحيرة

60. برهامي رمضان برهامي محجوب البحيرة

61. أحمد فوزي عويصه سويلم البحيرة

62. أسامة صبري أحمد قطب البحيرة

63. سعد ضيف عبد الرحمن نصر البحيرة

64. عبدالرازق إسماعيل مسعود عزام البحيرة

65. نصر علي عبده طيبة البحيرة

66. هشام محمود عبدالحميد أبو طيرة البحيرة

67. نجم ذكي أحمد قبيصي البحيرة

68. محمد جمال الدين صالح عبد الفضيل بني سويف

69. أحمد رشدي خليفة مخلوف بني سويف

70. عصام محمد قطب عبد الجواد بني سويف

71. محمود أبو زيد محمود خميس بني سويف

72. عبدالله محمد رمضان عبدالله بني سويف

73. أسامة حسين سعد نطر بني سويف

74. محمد حمدي سيد زيدان بني سويف

75. محمد محروس أحمد بني سويف

76. محمد محمد نصر طه بني سويف

77. أحمد بدوي عبدالباسط أحمد بني سويف

78. هاني عبداللطيف عبد اللطيف عبدالله بور سعيد

79. ياسر محمد محمد علي بور سعيد

80. محمد نصر الدين محمد السيد فقوسة بور سعيد

81. محمد عبد الناصر محمد جاب الله الجيزة

82. عاطف سمير ذكي حسن الجيزة

83. رمضان محمد عبد الرحمن محمد الجيزة

84. محمد شريف إبراهيم شبكة الجيزة

85. سعداوي أبو المجد إبراهيم حسن الجيزة

86. عبدالرحمن محمد شحات سعد الجيزة

87. مصطفى فايز عبد الحميد أحمد الجيزة

88. عبد الله محمود فرج منصور الجيزة

89. حسين العبدلي يونس رشوان الجيزة

90. عمرو سعيد صالح عيد الجيزة

91. محمد حسن عبد الله أحمد سلام الجيزة

92. عيد حمدي إسكندر محمد الجيزة

93. أحمد سيد سعد أبو سريع الجيزة

94. محمود محمد عمر عبدالعزيز الجيزة

95. عبدالله مصطفى محسوب أبو العز الدقهلية

96. محمد عبد العزيز زاهر الدقهلية

97. أحمد مالك عبد المعطي الألفي الرفاعي الدقهلية

98. محمود محمد أحمد جوهر الدقهلية

99. محمد موافي محمد الدقهلية

100. أحمد محمد حسن قاسم الدقهلية

101. انور المرسي رمضان عبد العزيز الدقهلية

102. عبد الرحمن فؤاد عثمان علي الدقهلية

103. محمد حمام السيد ليلة الدقهلية

104. السيد محمد يوسف محمد الدقهلية

105. ياسر حمودة عنتر محمد الدقهلية

106. حسام وصيف مصطفي الشامي دمياط

107. عمرو فؤاد عبده دمياط

108. أمل عبد الرحمن إبراهيم راضي الديوان العام

109. وليد صبحي جلال عبداللطيف الديوان العام

110. سحر عبد الهادي عبد الباسط زيان الديوان العام

111. هاني أحمد عدلي محمد الديوان العام

112. سيد كمال سيد الديوان العام

113. يحيى حمدي فتحي يوسف الديوان العام

114. داليا إسماعيل محمود الديوان العام

115. محمد عبد السيد يحي عبد السيد الديوان العام

116. إيمان عبد المنعم مصطفى الليثي الديوان العام

117. دعاء محمد محمود عبدالله الديوان العام

118. محمد عبدالله عبدالرحمن محمد الديوان العام

119. أمل حسين محمد عبده الديوان العام

120. غادة حسن محمد قاسم الديوان العام

121. أحمد محمود محمد بهنساوي الديوان العام

122. أيمن إبراهيم محمد عبده الديوان العام

123. هبة أحمد بيومي الديوان العام

124. علاء زين العابدين عبداللطيف علي سوهاج

125. أحمد السيد جابر متولى سوهاج

126. محمد عبدالكريم عبدالصادق عبدالرحيم سوهاج

127. سلامة مختار محمد سلامة سوهاج

128. محمود عطية علي البرلسي السويس

129. علي شوقي علي معوض السويس

130. محمود عبد الحليم محمد النجار السويس

131. عفيفي فتحي عفيفي حمام السويس

132. عبد المعبود محرز عبد المعبود الحسنين السويس

133. خالد أحمد محمد عبد الوارث السويس

134. مهدى عبد المجيد محمد عبد الراضي السويس

135. محمد أحمد عبدالله عبدالمجيد غزال الشرقية

136. أحمد محمد عبد السميع أحمد الشرقية

137. عبدالرحمن السيد علي الشرقية

138. محمد يوسف أحمد سليم محسن الشامي الشرقية

139. أحمد محمد عليوة محمد سيد أحمد نصار الشرقية

140. محمود أحمد جابر مصطفي الشرقية

141. سلامة عبدالله السيد إسماعيل الشرقية

142. محمود رافت السيد إبراهيم الشرقية

143. عطيه محمد عبدالسميع أحمد الشرقية

144. أحمد عبد العزيز ناصر إبراهيم الشرقية

145. مازن ممدوح محمد الشرقية

146. محمد رفاعي الشحات مصطفي الشرقية

147. أحمد محمد محمد سالم الشرقية

148. علي مصطفى عبد المؤمن عياد شمال سيناء

149. عادل رمضان محمد النجار شمال سيناء

150. زياد أشرف موسي أبو كلوب شمال سيناء

151. محمود عبد المنعم محمد النويهي الغربية

152. مصطفى أحمد عبد الستار سعد الغربية

153. محمد شكري عبدالرحمن عبدالكريم الغربية

154. بشير محمد الطيب محمد عبدالرحمن العطار الغربية

155. فؤاد محمد فؤاد عبد العزيز صباح الغربية

156. سامح فرج يوسف أبو الدقاير الغربية

157. رمضان نصر إبراهيم علي الفيوم

158. عماد محمد رمضان عبدالعزيز الفيوم

159. محمد محمود أحمد عبد الغفار الفيوم

160. إسلام نادي زيدان رمضان الفيوم

161. محمد ساري عبد الفتاح ساري الفيوم

162. طه علي عبد التواب القاهرة

163. عبده السيد عبد الدايم زايد القاهرة

164. صلاح عيد محمد القاهرة

165. أحمد حسن أحمد الحارتي القاهرة

166. محمد عويس محمود سالم القاهرة

167. أحمد السيد بهجات إبراهيم خفاجى القاهرة

168. ياسر محمد أحمد عبدالعزيز القاهرة

169. أكرم عمر أحمد عثمان القاهرة

170. وجيه السيد عبده حسن القاهرة

171. عبد الغفار طارق عبد الغفار عقيلي القاهرة

172. محمد صلاح عبدالوهاب القاهرة

173. شعبان أحمد محمد جاد القاهرة

174. منى أحمد محمد إبراهيم دربالة القاهرة

175. محمود محمد عبد الهادي مرسى القاهرة

176. رمضان عرفات فرحين أحمد محمد القاهرة

177. محمود شفيق السيد صبرة القاهرة

178. مسعد إبراهيم محمد جمعة البسيوني القاهرة

179. عبد الرحمن محمد عبد العليم علي الورداني القليوبية

180. ماجد علي محمود دويدار القليوبية

181. أحمد مصطفى أمين عبدالله القليوبية

182. أمين مصطفى أمين عبدالله القليوبية

183. مؤمن إبراهيم أحمد خفاجة القليوبية

184. علي مصطفى أمين عبدالله القليوبية

185. محمد قاسم حسن خميس القليوبية

186. أحمد صابر عبد اللاه رسلان قنا

187. عبدالناصر عمر أحمد محمد قنا

188. عبد الرضا شحات عبد الجابر محمد قنا

189. حسام أحمد عبد الوهاب حسين قنا

190. أحمد ضيفي محمود مصطفى قنا

191. سامح عبدالرحيم سالم عبدالرحيم قنا

192. نصر محمود نصر محمود قنا

193. محمد عبد الحميد عبد الفتاح الضوي قنا

194. أحمد سيد حسين قنا

195. عبدالرحمن محمد جاد الكريم سليمان قنا

196. محمد عيد أبو الحسن علي قنا

197. عبدالرحمن متولي عطالله قنا

198. أحمد حسن محمد قنا

199. عماد محمود خليل عبد الكريم قنا

200. مصطفى محمد حسن محمد قنا

201. أحمد جاد علي جاد قنا

202. عبدالله محمد صادق قنا

203. آية أشرف محمد العربي قنا

204. مصطفى فوزى حسن الشاذلي قنا

205. إبراهيم شحات حسين محمود قنا

206. محمد خليفة إبراهيم خليفة قنا

207. أحمد سمير محمد يس قنا

208. أحمد فضل الله أحمد قنا

209. أيوب الصالح محمد حسن أيوب قنا

210. أحمد سليمان عبد الراضي شحاتة قنا

211. محمد محمود محمد علي قنا

212. محمد محمد إبراهيم العجواني كفر الشيخ

213. محمود خالد محمود خميس كفر الشيخ

214. صفوت مغاوري عبدالرؤوف علي كفر الشيخ

215. مسعود محمود عباس مصطفى كفر الشيخ

216. موسى إبراهيم الشاذلي كفر الشيخ

217. عبدالله شحاتة محمد محمد كفر الشيخ

218. أحمد محمد محمد السيد مرسى مطروح

219. جمعة عبد السميع جبريل مرسى مطروح

220. جمال حافظ علي حسنين المنوفية

221. محمود السيد حلمي الشنوانى المنوفية

222. مختار علي عبدالمجيد الأعرج المنوفية

223. محمود أحمد محمود جاب الله المنوفية

224. عبدالله سعيد عبدالمقصود محمد المنوفية

225. محمود حسام عبد الحليم محمد المنوفية

226. محمود عوض محمود حسين المنيا

227. أمير عمر سيد عمر المنيا

228. مصطفى رفعت أحمد سلامة المنيا

229. أحمد محمد ربيعة محمد عبدالنبي المنيا

230. أحمد حمزة محمد محمد المنيا

231. يوسف شعبان عبد المريد أبو طالب المنيا

232. أيمن فوزى محمد شيمى المنيا

233. مؤمن عيد حسن المنيا

234. مصطفى محمد كامل عبد الصالحين المنيا

235. حجازي قاسم عبد الغفار المنيا

236. هشام عرابي محمد أحمد المنيا