التحالف الوطنى: توفير سيارتين إسعاف و50 سريرا طبيا و400 طن مساعدات متنوعة لغزة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، أنها وعلى غرار مشاركتها فى كل قوافل التحالف السابقة تواصل مشاركتها فى قوافل التحالف الوطنى ضمن مبادرة مسافة السكة التى ينفذها التحالف الوطنى لدعم الاشقاء فى قطاع غزة وان مشاركة المؤسسة هذه المرة سوف تتضمن 2 سيارة اسعاف حديثة مجهزة 50 سرير طبى و4 أجهزة تنفس صناعى و400 طن مساعدات متنوعة ما بين مساعدات غذائية وادوية ومستلزمات طبية وبطاطين الشتاء وملابس.

وأوضح هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية فى كل انشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الاولى بالرعاية داخل الجمهورية او التى تستهدف دعم الاشقاء خارج مصر مؤكدا أن صناع الخير واستمرار لمشاركتها فى قوافل التحالف مسافة السكة لدعم الاشقاء فى قطاع غزة التى ينتهى الاعداد من اطلاقها والبدء فى تحركها صوب معبر رفح خلال الساعات القادمة تشارك هذه المرة بطيف واسع من اشكال الدعم التى يحتاجها القطاع بشكل ملح وعلى راس قائمة المساعدات التى تقدمها صناع الخير هذه المرة سيارات اسعاف حديثة وجاهزة للاستخدام بمجرد دخولها القطاع وأسرة طبية وأجهزة تنفس صناعى.

وأضاف عبدالفتاح أن المساعدات من صناع الخير تم الاخذ فى الحسبان عند تجهيزها طبيعة الاحتياجات والاولويات التى تلزم الاشقاء فى قطاع غزة بشكل ملح الان وتناسب الظروف الاستثنائية التى يعشونها ومنها اكثر من 300 طن مساعدات غذائية تنوعت بين معلبات بالدرجة الاولى ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التى يسهل استخدمها كذلك شملت المساعدات اجهزة طبية وادوية فضلا عن بطاطين الشتاء والملابس لافتا إلى أن صناع الخير شاركت فى كل قوافل مسافة السكة التى نظمها التحالف لدعم اشقاءنا فى قطاع غزة ولم تتغيب عن قافلة واحدة حتى اليوم حيث شاركت بعدد 30 شاحنة مساعدات بحمولة اجمالية 450 طن تنوعت ما بين 300 طن مساعدات غذائية و150 طن مساعدات طبية وبطاطين وملابس.