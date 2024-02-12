شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يتفقد انتظام اليوم الثانى للدراسة ويكرم الطلبة المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أيمن موسى وكيل أول الوزارة_ مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين، انتظام اليوم الثانى من بدء الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2024/2023 بمدرسة الشهيد يسرى عميرة الثانوية الإعدادية النموذجية - التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، وكان فى استقباله الدكتورة أمل الهوارى مدير عام الإدارة، وحسن شومان مدير المدرسة.

وتابع "موسى" الجدول المدرسي وخريطة الإشراف ، مشيراً الى سرعة تسليم الكتب المدرسية للمرحلة الإعدادية ، والالتزام المشدد بالإشراف خلال اليوم الدراسي وانتظام دخول الطلبة المدرسة في الصباح وخروجهم بعد نهاية اليوم الدراسي ، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب الجيد والآمن لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لضمان حسن سير وإستقرار العملية التعليمية، وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وجعل المدرسة بييئة جاذبة .

وتفقد "وكيل أول الوزارة "حصة لمادة الفيزياء وحث فيها الطلاب على الجد والاجتهاد للوصول إلى القمة ومتابعة المنصات التعليمية وممارسة الأنشطة والإلتزام بالحضور اليومى حفاظاً على مستقبلهم .

بعدها توجه لمتابعة حصة لمادة الرياضيات وتحدث مع الطلاب حول مدى استفادتهم من الحصة ، وعما إذا كانت تواجههم أى من المشاكل للعمل على حلها على الفور ، حيث أكد الطلاب على أن المدرسة تعمل بكافة طاقاتها لتحقيق كافة متطلباتهم .

كما تابع " مدير المديرية " الندوة التثقيفية الأولى بعنوان " التوعية بالخدمات البريدية " والتى نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية بالتعاون مع هيئة البريد

والتى تسهم فى نشر الوعى الثقافى لدى الطلاب وتعريفهم بالخدمات البريدية الجديدة المستحدثة وكذلك تعريفهم بأهمية الادخار والتوفير .

وأخيراً كرم الطلبة الفائقات فى الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية والثانوية ليكونوا مثل وقدوة يحتذى بها للجميع .

ووجه وكيل أول الوزارة بضرورة تسجيل الغياب أولاً بأول والتأكيد على عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من إنصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد إنتهاء اليوم الدراسي ومراجعة عوامل الأمن والسلامة وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنتظام وإستقرار العملية التعليمية .

وتحديد يوم من كل أسبوع لمقابلة أولياء الأمور وحل مشكلاتهم، وفى ختام الزيارة توجه بخالص الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ومدير المدرسة على الجهد المبذول والمتميز و تضافر كافة الجهود والتعاون لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب.