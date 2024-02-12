فوز جامعة حلوان بالمركز 1 و2 على مستوى العالم بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية

القاهرة - سامية سيد - استطاعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الفوز بالمركز الأول والثانى على مستوى العالم خلال فعاليات يوم المخترعين فى تايلاند بمعرض بانكوك الدولى للملكية الفكرية والاختراع والابتكار والتكنولوجيا (IPITEX-2024).

وقد حصل فريق أنجاد طلاب كلية هندسة المطرية قسم القوى الميكانيكية على المركز الأول وفازوا بالميدالية الذهبية لمشروع هيكسوديا ( HEXODIA ) وهو عبارة عن روبوت صناعى يحل محل ماكينة الـ CNC يهدف لحل مشكلة هدر الوقت والخامات فى الماكينات التقليدية.

كما فاز طلاب هندسة المطرية بالمركز الثانى وحصدوا الميدالية الفضية عن مشروع انفيرنال ( INFERNAL ) وهو مشروع يهدف لحل المشاكل البيئية المتعلقة بالنفايات البلاستيكية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية على مستوى العالم.

ويذكر أن الطلاب المشاركين هم أحمد محمد جابر، باسل ضياء الدين محمد، عمر عبدالفتاح قطب، زياد محمد صالح.

وشارك الطلاب فى المعرض بريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتور عمرو عبد الهادى عميد كلية الهندسة بالمطرية، الدكتور وليد عبد الهادى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد الموصلى بالكلية، الاستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمى والتكنولوجي.