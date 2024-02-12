شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصناعات الهندسية تفتتح مقرا للجنة المهنية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد منير الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الإثنين، حفلا لافتتاح مقر اللجنة المهنية للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالقاهرة، وذلك بحضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابق، وأحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لعمال مصر سابقا.

وأوضح المهندس خالد الفقى، أن النقابة لديها اهتمام بالتوسع فى مقراتها بالمحافظات للوصول إلى أكبر عدد من أعضائها، ولتسهيل تقديم الخدمات لهم، فضلا عن زيادة أصور النقابة.

‏وكان قد أكد المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية، أن هبوط الدولار بشكل كبير فى السوق السوداء حتى 56 جنيها يساهم فى انعاش الشركات، ولاسيما لتوفير مستلزمات الإنتاج التى تستوردها من الخارج وكانت بعض الشركة تلجأ إلى الشراء من السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف الفقى فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن انخفاض الدولار يشير إلى قرب تعافى الاقتصاد المصرى وانتعاش الشركات بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة فى حالة توفر الدولار، والقضاء تماما على السوق السوداء التى تحول دون انطلاقة قوية للاقتصاد الوطنى خلال المرحلة الحالية.