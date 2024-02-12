شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتسهيل إصدار تراخيص المحال للمواطنين طبقًا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات تقديم كل التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن فلسفة قانون المحال العامة تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين .

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة الاجتماع الدورى الذى يعقده لمتابعة تنفيذ قانون تراخيص المحال بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ، والمشرفين على تنفيذ منظومة تراخيص المحال بالقاهرة .

وأكد محافظ القاهرة وجود متابعة مستمرة لعملية تلقى طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التى حددها القانون وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة قيام مديرى مراكز تراخيص المحال بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة .