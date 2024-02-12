شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق سناتر دروس خصوصية مخالفة فى المنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود كيانات غير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بمزاولة مهنة التعليم والتدريس للطلاب والاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة في ذلك الصدد.

وفي ذلك الإطار، ضبطت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة 2 مركز للدروس الخصوصية بمنطقة المنيب غير مرخصين يقومون بمزاولة مهنة التدريس من خلال كوادر غير مؤهلة لذلك، وتم غلقهم والتحفظ على محتوياتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بمتابعة اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب.

وفي سياق متصل، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.