أخبار مصر

مستعدون لجميع السيناريوهات.. أول تعليق مصري على ما يحدث في رفح الفلسطينية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية، إن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات.

يذكر أن مصر، جددت رفضها الكامل" لأي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من "عواقب وخيمة".

وأشارت وزارة الخارجية إلى "التصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية، بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة"، لافتة إلى "ما يكتنف ذلك من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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