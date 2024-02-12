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قرار جديد من المحكمة بقضية وفاة أشرف عبد الغفور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم المُتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم بأكتوبر، لجلسة 19 فبراير، لضم التقارير.

وفي وقت سابق، أخلت النيابة المختصة سبيل السائق المتهم في حادث الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

كانت نيابة أكتوبر في وقت سابق، وجهت للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته في حادث مرورى بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

واعترف المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور قائلا: أنا كنت عاوز ألحق النزلة، لكن سيارة زنقت عليا فتفاجأت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلمة الطريق، بعد محاولتي تفاديها على آخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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