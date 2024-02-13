شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: تحدثت مع قادة مصر وقطر لدفع صفقة الإفراج عن المحتجزين إلى الأمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ناقش العاهل الأردني الملك عبد الله الوضع في أوضاع الشرق الأوسط والحرب بين إسرائيل وحماس، موضحًا، أنه تحدث مع قادة مصر وقطر لدفع صفقة الإفراج عن المحتجزين إلى الأمام.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع ملك الأردن نقلته قناة القاهرة الإخبارية، ناقشنا دخول المساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم، ولابد من دخول المساعدات الإنسانية لغزة، والعمل مع الشركاء من أجل إرساء السلام في غزة.

وتابع: نعمل على صفقة تبادل تحقق فترة هدوء على الأقل 6 أسابيع، ومن ثم نبنى عليها، كما ناقشت مع الملك عبد الله صفقة إطلاق سراح المحتجزين والمفاوضات جارية، غير أن إطلاق سراح المحتجزين يعد الأولوية للولايات المتحدة".