شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عروض الأوكازيون الشتوى 2024 للأسبوع الثانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت الوزارة إنه على الجهات المشاركة في الأوكازيون الحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

وكانت وزارة التموين قد أصدرت نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الشتوي 2024 للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.

كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري، كما يمكن الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار في حالة الإعلان عن تخفيضات وهمية ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588".