الخارجية ترد على تصريحات إسرائيل "المشينة" وتؤكد التزامها باتفاقية السلام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

رد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي اعتبرها "مشينة" و"عدائية".

أكد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن مصر هي من حاربت الإرهاب، ولا مجال للهراء الذي يتحدث به البعض بشأن مسؤولية مصر.

أوضح أبو زيد أن السفيرة الإسرائيلية غير موجودة في مصر معظم الوقت، وهناك سفارة مصرية في تل أبيب تنقل الرسائل بشكل مباشر، مشددًا على أن مصر لن تقع في فخ الحروب الكلامية.

وعن ما تردد بشأن التلويح المصري بتعليق اتفاقية السلام حال الاجتياح الكامل لرفح الفلسطينية، أكد أبو زيد أن اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية عمرها 4 عقود وهناك التزام من الجانبين بها، موضحًا أن مصر لديها ما تستخدمه من أوراق في حال تطلب الأمر.

أكد أبو زيد أن الوضع صعب في رفح الفلسطينية، والدولة المصرية مستعدة لمواجهة أي سيناريو، مشددًا على أن الجهد المصري ينصب الآن على معالجة الوضع الإنساني في غزة.

أكد أبو زيد أن هناك توتر في العلاقات بين مصر وإسرائيل بسبب قتل 28 ألف فلسطيني 70% منهم من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن مصر غير راضية عما يحدث في غزة، وتبذل أقصى جهد للوصل إلى هدن تسمح بالتقاط الأنفاس.