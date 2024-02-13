خبير استراتيجي: الهجوم الإسرائيلي البري على رفح لا يمكن أن يتم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الخبير الاستراتيجي العميد سمير راغب، أن الهجوم الإسرائيلي البري على رفح لا يمكن أن يتم، خاصة أن هناك مفاوضات جارية الأن، يقودها رئيس الموساد الإٍسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال سمير راغب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إنه لا وجود لمؤشرات على اجتياح الجيش الإٍسرائيلي لمدينة رفح، مضيفًا أن نتنياهو أبلغ الجيش الإٍسرائيلي بأجتياح رفح للقضاء على 4 كتائب من حماس، ولكن اشترط إجلاء المدنيين لمناطق أمنة.

وتابع رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أنه متوقع أن يكون هناك هددنة إنسانية قبل رمضان المقبل، مؤكدا أن نتنياهو يرغب في الخروج من الحرب بتشكيل حكومة والإستمرار في منصبه.