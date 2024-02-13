شكرا لقرائتكم خبر عن راقبوا السماء.. الضوء البروجى يزين سماء فبراير ومارس وأبريل بعد غروب الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر شهور فبراير ومارس وأبريل هي أفضل شهور السنة لرؤية الضوء البروجي في السماء عند بداية الليل أي بعد غروب الشمس بساعة أو ساعتين، ويكون هذا في البلدان الشمالية للكرة الارضية ، أما في البلدان الجنوبية فتكون رؤية هذه الظاهرة قبل بزوغ الفجر بشرط عدم وجود القمر في السماء في الحالتين.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الضوء البروجي يظهر في صورة ضوء ضبابي هرمي الشكل باتجاة الغرب ، ويكون ملحوظا جدا في المحافظات الجنوبية لجمهورية مصر العربية مثل الاقصر واسوان ومنطقة ابو سمبل لقربها من مدار السرطان التي تكون الشمس عمودية عليه تقريبا في هذا الوقت من العام.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه عندما ترى ذلك الشكل الهرمي للضوء البروجي فانت تنظر الى المنظر الجانبي لمستوى مدارات الكواكب حول الشمس والتي تسمى دائرة البروج ، موضحا : لذلك فإن الضوء البروجي هو ضوء الشمس المنعكس على الكويكبات والاحجار الموجودة بين كوكبي المريخ والمشتري ، وكذلك الجزيئات والغبار الموجود فيما بين الكواكب.