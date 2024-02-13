شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 35.6 مليون جنيه خلال عام.. تفاصيل دعم صندوق إعانات الطوارئ العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، فى دعم كل الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومع ثقافة "الجمهورية الجديدة"، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال، والشركات وقت التحديات، حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقتها.

ويستعرض هذا التقرير، أهم ما قدمه الصندوق منذ إنشائه لدعم العمالة:

1- أنفق الصندوق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و 216 مليون و 300 ألف جنيه، إستفاد منها 423 ألفًا و 670 عاملًا يعملون فى 3983 منشأة.

2- كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من"1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024" ، 35 مليونًا و 600 ألف جنيه، استفاد منها 4 آلاف و795 عاملاً يعملون في 17 منشأة.

3- ويتمتع الصندوق بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام و الخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى الصندوق.

4- ويصرف الصندوق الإعانات للعاملين بالمنشآت، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريا.