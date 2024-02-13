شكرا لقرائتكم خبر عن الكشكي: اجتماعات مكثفة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني لوضع خطة المناقشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات النقاشية للمرحلة الثانية للحوار الوطني وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي ستبدأ قريبا، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن مقرر المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، يحرصون على عقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين ذات الشأن لوضع الخطط العريضة حول القضايا التي تنطلق قريبا ووضع أجندة المناقشات.

وأضاف "الكشكي" في تصريح لـ"الخليج 365" أن وجود الحكومة في جلسات الحوار الوطني أمر طبيعي ومنطقي، خاصة وأنها السلطة التنفيذية صاحب القرار وفاعل رئيسي في اتخاذ أي قرار يتعلق بما يطرح داخل الجلسات التي تجري بمشاركة من كل قوى المجتمع.

وأوضح أن الحوار الوطني بوابة تضم كل أطراف المجتمع والحكومة طرف أصيل في ذلك، لافتا إلى أنها ستكون مدعوة للمشاركة في جميع الجلسات النقاشية التي ستكون ضمن جدول أعمال الحوار الوطني على أن يشارك بها الوزير أو ممثل عنه ، مشددا أن الحوار الوطنى ليس بديلا لأي مؤسسة.

وأضاف أن وجود الحكومة بمثابة اختصار للوقت، وتمكن القائم على القرار من أن يكون لديه كل المعلومات على الطاولة كما أن الأفكار المطروحة على مائدته تحتاج إلى من ينفذها ومن ثم فوجود الوزراء يشكل ضمانة لخروجها للنور ويساوي القدرة على التعامل مع الوقع كما أنه يسهل ويعزز فرص دائرة اتخاذ القرار.