شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات وزارة الزراعة لمزارعى الموالح خلال شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزرعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية في الآتي:

التسميد

1- في حالة الرى بالتنقيط 300كجم سلفات نشادر (%20.6على 3دفعات / اسبوع كل دفعة 6 ك نترات نشادر / فدان او على 3 دفعات / اسبوع كل دفعة 6 ك سلفات نشادر / فدان + 2 دفعة / اسبوع كل دفعة 5 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان.

2- فى حالة الرى بالغمر 200كجم نترات نشادر + 100كجم سلفات بوتاسيوم + 25كجم سلفات مغنسيوم.

التسميد بالعناصر الصغرى

3- فى حالة ظهور نقص العناصر على الاشجار يتم رش (فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم/ 100 لتر ماء) تخلط الكميات السابقة وتضاف نثرا حول الاشجار في صورة مخلبية.

4- اﻹستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

- عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة

- عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة

- عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة

- عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة

-عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة

-عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة

-عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة

-عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/شجرة

8- مكافحة النيماتودا بشرط عدم وجود ثمار على الأشجار.