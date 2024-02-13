شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تعمل فرش لبيع فوانيس رمضان بالجيزة.. اعرف إجراءات استخراج التصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شوادر ومحال بيع فوانيس ومستلزمات شهر رمضان في محافظة الجيزة، استعداداتها مبكرًا قبل حوالي 34 يومًا على قدوم الشهر الكريم، فوفقًا للحسابات الفلكية يكون أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا، الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوماً.

ويقبل الكثير من أصحاب المحال على إقامة "فرش" أمام محالهم تمكنهم من عرض مستلزمات شهر رمضان ومنها الفوانيس والزينة على مساحة أكبر واستيعاب حركة البيع والشراء، إلا أن ذلك يتم بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة منعا للفوضى والتعدي على حرم الطريق.

ونوضح في السطور التالية كيفية الحصول على ترخيص بإقامة "فرش" للمحال المرخصة.

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- يشترط عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1-صورة بطاقة الرقم القومي.

2- أصل الرخصة.

3- أخر إيصال تفتيش.

4- أخر إيصال نظافة.

-فى حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم أيضًا رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال، وصورة البطاقة الضريبية.

ثالثا: الإجراءات

1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة في الحي أو المركز التكنولوجي.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- عمل معاينة وإبداء رأي الإدارة المختصة.

4- تحرير قسيمة السداد.

5- التسديد في الخزينة المختصة واستلام التصريح وتلقي الخدمة.