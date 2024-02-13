شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يحيون ذكرى نجاة النبى يونان.. الكنيسة تبدأ صوما انقطاعيا 26 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية، هذا العام صوم يونان فى 26 فبراير الجارى، والمعروف بـ"صوم نينوى"، والذى يمتد لمدة 3 أيام وذلك تشبهَا يونان النبى.

ماذا قال البابا شنودة عن قصة يونان النبى

وتحدث قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ177 الراحل أن قصة يونان النبى هى صراع بين الذات الإنسانية والله، ويونانالنبى كان إنسانا تحت الآلام مثلنا، وكانت ذاته تتعبه.

وتبدأ قصة يونان النبى، عندما كلفه الله بالذهاب إلى نينوى، والمناداة بهلاكها، وكانت نينوى عاصمة كبيرة فيها أكثر من 120000 نسمة، ولكنها كانت أميةوجاهلة وخاطئة جدا، وتستحق الهلاك فعلا، ولكن يونان أخذ يفكر فى الموضوع: سأنادى على المدينة بالهلاك، ثم تتوب، ويتراءف الله عليها فلا تهلك، ثمتسقطكلمتى، ويكون الله قد ضيع كرامتى على مذبح رحمته ومغفرته، فالأفضل أن أبعد عن طريقه المضيع للكرامة.

وهكذا وجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فنزل فيها وهرب، ولم يكن يونان من النوع الذى يطيع تلقائيا، إنما كان يناقش أوامر الله الصادرة إليه، ويرى هل توافقشخصيته وذاته أم لا.

واستقل السفينة وهو يعلم أن الله هو إله البحر، كما أنه إله البر أيضا، ولم يشأ الله أن يصل يونان إلى ترشيش، وإنما أمسكه فى البحر، وهيج الأمواج عليهوعلى السفينة كلها، والعجيب أن يونان كان قد نام فى جوف السفينة نوما عميقا، لا أيقظه الموج، ولا صوت الأمتعة وهى تلقى فى الماء، ولا صوت ضميره.

وهكذا أمر الله الرياح، فهاج البحر، وهاجت أمواجه، وصدمت السفينة حتى كادت تنقلب وازداد هيجان البحر لأن أمر الرب كان لابد أن ينفذ وبكل سرعة وبكلدقة.

وتصرف ركاب السفينة بحكمة وحرص شديدين، وبذلوا كل جهدهم الفنى، وصلوا كل واحد إلى إلهه وألقوا قرعا ليعرفوا بسبب من كانت تلك البلية، فأصابتالقرعة يونان.

وحاول البحارة إنقاذ يونان بكافة الطرق فلم يستطيعوا، واعترف يونان أنه خائف من الله الذى صنع البحر والبر، فقالوا له: أن كنت خائفا منه حقا، نفذ مشيئته.. وماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟. فأجابهم: خذونى واطرحونى فى البحر.

وعلى الرغم من كل هذه الإنذارات والضربات الإلهية، لم يرجع يونان، ولم يقل أخطأت يا رب فى هروبى.. فضّل أن يلقى فى البحر، ولا يقول أخطأت..!

وألقى يونان فى البحر، وأعد المسيح حوتا عظيما فابتلع يونان، وفى جوف الحوت وجد يونان خلوة روحية هادئة، وظل فى بطن الحوت ثلاثة أيام، قبل أن تطرحهعلى شاطئ نينوى حسبما أراد الله.

أكلات مسموح بها يعتبر صوم يونان صوم انقطاعيا من حكم أصوام المرتبة الأولى، فيصام طوال الثلاث أيام إلى ساعة متأخرة، ولا يأكلون فيه السمك والمأكولات الحيوانية، مثلهمثل الصوم الأربعينى، والأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام، ويأتى هذا الصوم قبل صوم القيامة بـ15 يومًا.

ويقول الأب دوماديوس كاهن كنيسة مارمرقس بأسوان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن صوم يونان مدته 3 أيام، ويسبق عادة الصوم الكبير بخمسة عشريومًا، ويعرف فطر صوم يونان بـ (فصح يونان) وهو اصطلاح كنسى فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذى يطلق عليه أيضا (عيد الفصح) مما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة السيد المسيح.