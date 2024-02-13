خديجة تطلب خلع زوجها: "نفسه يخلف من غيري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "خديجة. ه"، 32 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها: "بيقول لأهله مش قادر أخلف منها، نفسي أخلف من غيرها.. متجوزني عشان كبير فى السن".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 307 لسنة 2022، بإنها تزوجت من "ابن عمها"، "محمود. ع"، 39 سنة، حداد مسلح، بدون تفكي، لعدم تشكيكي في اختيار أهلها لكن ما خفي كان أعظم، فزوجي يتزوج لمجرد كبره في السن فقط وليس للحب، ولابد من تنفيذ كلمات والده وبعد ذلك الزواج من الأخرة.

تضيف "خديجة"، لاحظت بعد الزواج بأنه يتظاهر بالحب والحنية، وحاولت إسعاده لكن الغريب فرحتي ناقصة نصحني زوجي بتناول "حبوب منع الحمل"، خلال الفترة الأولى من الزواج، حتى يستمتع بكل دقيقة معي، وبعد القدرة على الإنجاب يجب إيقافه.

تكمل الزوجة: "وافقت على طلبه حتى مر على زواجنا سنة بدون إنجاب أطفال لكني أريد ذلك فتحدثت معه وحاول إقناعي بالانتظار حتى يمر سنتين، من أجل الحفاظ على منزلك انتظرت، وحاولت بكل الطرق الضغط من الأهل والأقارب والأخوات.

تشكو الزوجة زوجها لمنزل أهلها باكية قائلة: "زوجي يتحدث بصوته العالي وسمعته من الشباك وهو يقول، نفسي أخلف من غيرها"، لم أشعر بعدها بنفسي غير بالمستشفى بعد سقوطي على الأرض وتم إسعافي من الجيران، وواجهته ونكر وطالبته بالطلاق لكنه رفض وتهرب.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع، للتخلص من تلك الشخصية الغريبة، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

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