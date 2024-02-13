غدر صديق الأب.. أوهم الصغيرة بالحب وعاشرها كالأزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استمعت النيابة المختصة لأقوال طفلة تعرضت لهتك العرض على يد صديق والدها بالتجمع الخامس.

ذكرت الضحية في التحقيقات أن والدها يعمل خفيرًا على فيلا بالتجمع الخامس، وخلال سنة من استقرارها تعرف على خفير يحرس فيلا مجاورة، فتوطدت العلاقة بين العائلتين، وخلالها نشأن علاقة سرية بينها وبين صديق والدها.

أوهم الخفير ابنة الـ17 سنة بالحب ووعدها بالزواج، استدرجها إلى الفيلا في غياب ساكنيها "كان بيجبلي أكل.. وبيهزر معايا بالإيد"، استمرت العلاقة بينهما لأكثر من 3 سنوات لكنها تطورت إلى أنه عاشرها معاشرة الأزواج "وعدني بالجواز فسلمته نفسي".

في منتصف أبريل الماضي، أقنع المتهم حبيبته الصغيرة بضرورة السفر إلى الإسكندرية لإتمام زواجهما، هربت معه، فاصطحبها إلى شقة مستأجرة، حيث عاشرها معاشرة الأزواج وظلا سوية عدة أيام حتى علِم بإبلاغ والدها عن اختفاءها برفقته والتحقيق مع شقيقه فتركها تعود لوالدها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للنيابة التي أحالته للجنايات بتهمة هتك عرض المجني عليها.

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