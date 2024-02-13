شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات بمحكمة العدل الدولية 19 فبراير للاستماع لشهادات على جرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، عن عقد جلسات بمحكمة العدل الدولية 19 فبراير الجارى للاستماع إلى الشهادات والأدلة بخصوص جرائم الاحتلال.

قال أبو سعيد في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، لا نثق بادعاءات الجيش الإسرائيلي في إتاحة ممرات آمنة بقطاع غزة، متهما الاحتلال بقطع الطرق المؤدية الى أماكن توزيع المساعدات على أهالي قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28473 شهيدا، و68146 مصابا منذ 7 أكتوبر.

أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيدا و162 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فى غضون ذلك، أكد المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، عمار عمار، أن الوضع في مدينة رفح الفلسطينية كارثي على جميع المقاييس، حيث يواجه عدد هائل من الفلسطينيين فى تلك المنطقة المكتظة ظروفا لا إنسانية وغياب للخدمات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.