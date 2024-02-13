شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول إمكانية إصابة الرجال بسرطان الثدى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن سرطان الثدى من الممكن أن يصيب الرجال، ولكن نسبة الإصابة ضئيلة جدا بنسبة 1 إلي 100 مقارنة بإصابة السيدات.

وكشفت وزارة الصحة عن عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي، والتى تتضمن التقدم في السن​ ووجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد (غير السرطاني)​.

وكذلك وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، وبدء الدورة الشهرية في سن مبكر ​وانقطاع الطمث في سن متأخرة​.

وتناول العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الطمث​ والتعرض للعلاج الإشعاعي​ والسمنة المفرطة.​

وأكدت وزارة الصحة والسكان أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي؛ كونه أفضل وسيلة للحد من تطور المرض، وأوضحت أن الكشف المبكر يمكن أن يتم عن طريق الفحص الذاتي من السيدة نفسها أو عن طريق زيارة مقدم الرعاية الصحية مختص بشكل دوري.