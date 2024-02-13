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آلية الكشف عن سرطان الرئة ضمن المبادرة الرئاسية؟.. الصحة توضح

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية الكشف عن سرطان الرئة وذلك من خلال التوجة لأقرب وحدة صحية لتحديد استهدافك بالفحص من خلال استبيان الوزارة .

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم عمل الكشف المبكر للأفراد المعرضون للإصابة عن طريق الكشف وعمل الأشعة اللازمة .

 

وقالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الرئة من أكثر الأورام انتشارًا التي تصيب الجنسين وتابعت : المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة به قد تكون أورام خبيثة أو حميدة في المراحل الأولي من أورام الرئة لا توجد أي أعراض لذلك.

 

واستكملت: التشخيص المبكر مهم جدًا، مشيرة إلي أن أسباب الإصابة بأورام الرئة والتى تتمثل فى التدخين السلبي وتلوث الهواء الشديد والتعرض الكبير للإشعاع.

 

وأضافت: تتمثل  أعراض الإصابة بأورام الرئة بسعال مستمر وألم في الصدر وسعال أو بلغم مصحوب بالدم وضيق في النفس وفقدان وزن غير مفسر ألم في العظام.

 


سرطان الرئه

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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