شكرا لقرائتكم خبر عن آلية الكشف عن سرطان الرئة ضمن المبادرة الرئاسية؟.. الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم عمل الكشف المبكر للأفراد المعرضون للإصابة عن طريق الكشف وعمل الأشعة اللازمة .
وقالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الرئة من أكثر الأورام انتشارًا التي تصيب الجنسين وتابعت : المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة به قد تكون أورام خبيثة أو حميدة في المراحل الأولي من أورام الرئة لا توجد أي أعراض لذلك.
واستكملت: التشخيص المبكر مهم جدًا، مشيرة إلي أن أسباب الإصابة بأورام الرئة والتى تتمثل فى التدخين السلبي وتلوث الهواء الشديد والتعرض الكبير للإشعاع.
وأضافت: تتمثل أعراض الإصابة بأورام الرئة بسعال مستمر وألم في الصدر وسعال أو بلغم مصحوب بالدم وضيق في النفس وفقدان وزن غير مفسر ألم في العظام.
سرطان الرئه
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