شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة مصرية مستمرة.. التحالف الوطنى وحياة كريمة يطلقان أكبر قافلة إغاثية لغزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ومنذ اللحظة الأولى لبدء العدوان على غزة، ويلعب التحالف الوطني للعمل الأهلي، دوراً هامًا في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني من خلال تنظيم قوافل الإغاثة التى لم تنقطع منذ أكتوبر الماضي وحتي الآن من أمام معبر رفح، لتقديم كافة المساندة الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء بغزة.
ونجح التحالف الوطني للعمل الأهلي، في إرسال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة منذ اندلاع الأحداث الجارية، حيث وصل حجم المساعدات المصرية المقدمة إلى غزة نحو 80% من حجم المساعدات المرسلة من كل دول العالم إلى القطاع.
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