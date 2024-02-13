شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة مصرية مستمرة.. التحالف الوطنى وحياة كريمة يطلقان أكبر قافلة إغاثية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت منذ قليل أكبر قافلة إغاثية، للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، في إطار جهوده في دعم ومساندة الأشقاء داخل غزة، بتنظيم قافلة شاحنات جديدة محملة تصل عددها إلى 500 شاحنة محملة بواقع 8500 طن من المواد الغذائية والطبية والدوائية، فضلا عن مستلزمات المعيشة التى تساعدهم على تحمل برودة الشتاء والظروف الصعبة تحت نيران القصف المستمر.

ومنذ اللحظة الأولى لبدء العدوان على غزة، ويلعب التحالف الوطني للعمل الأهلي، دوراً هامًا في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني من خلال تنظيم قوافل الإغاثة التى لم تنقطع منذ أكتوبر الماضي وحتي الآن من أمام معبر رفح، لتقديم كافة المساندة الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء بغزة.

ونجح التحالف الوطني للعمل الأهلي، في إرسال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة منذ اندلاع الأحداث الجارية، حيث وصل حجم المساعدات المصرية المقدمة إلى غزة نحو 80% من حجم المساعدات المرسلة من كل دول العالم إلى القطاع.