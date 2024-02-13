شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح أبوابه مفتوحة.. وصول دفعة مصابين من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معبر رفح بين مصر وفلسطين اليوم استمرار حركة العبور بين مصر وقطاع غزة، وأفادت إدارة معبر رفح أنه يجرى استقبال 41 جريحا ومصابا ومرافقين لهم، إلى جانب استقبال مسافرين فلسطينيين من قطاع غزة من طلبة وعاملين بالخارج وآخرين من حملة الجوازات الاجنبية المقيمين بقطاع غزة.

كما شهد المعبر اليوم مرور شاحنات تحمل مساعدات دفع بها الهلال الأحمر المصرى فى طريقها لقطاع غزة.

يذكر انه تتواصل يوميا عبر بوابتى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة حركة العبور الشاحنات تنقل مساعدات من مصر لقطاع غزة، وتستقبل جرحى ومصابين قادمين من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

أكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة، والمعبر ابوابه مفتوحة لم تغلق حيث تسابقت الجهود الإنسانية ودفعت بشاحنات تنقل مساعدات من مصر وأخرى قادمة من دول عربية وأجنبية عبر مطار وميناء العريش.

أضاف أن هذه المساعدات يتسلمها الهلال الأحمر المصرى وينقلها لقطاع غزة لافتا أن ما يسمح بدخوله عدد قليل ولايزال يتكدس الكثير بسبب عرقلة اسرائيل دخول الشاحنات.

وقال أن كل هذا ليس خافيا على أحد حيث يتم يوميا استقبال وفود اغاثية واممية ومسؤولين حكوميين من كل العالم بمدينة العريش واطلاعهم على الوضع على الطبيعة وحركة استقبال المساعدات وما ينقل منها وما يتم عرقلته.