شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وزارة الصحة للحماية من مضاعفات العواصف الترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من النصائح التى يجب اتباعها للحماية من العواصف الترابية ومضاعفاتها خاصة مع التقلبات الجوية فى فصل الشتاء .

١- قم بغلق النوافز والأبواب جيدا وباحكام .

٢- احمل بخاخ الربو تحسبا لاى سبب طارئ

٣- ارتدى الكمامة

وقدم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية فى فصل الخريف تشمل غسْل الأنف بمحلول ملحى أو البخاخات لتِقليل الإفرازات، والتخلص من مسببات التهيج والحساسية، وشرب كمية كافية من المياه يوميا، وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التى تسبب أبخرة، مؤكدًا على جاهزية مستشفيات وزارة الصحة والسكان لاستقبال اى حالات مرضية.

وأشار"عبدالغفار"، الى أن التعرض للطقس البارد خارج المنزل أو داخله، يمكن أن يؤدى إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التى تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع انخفاض حرارة الأجواء وموجات البرودة قد يؤدى إلى أضرار صحية متعددة، لذلك لابد من تدفئة الجسم والوقاية من تداعيات برودة الأجواء من خلال ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لظروف الأجواء الباردة أو الممطرة، وعدم التواجد خارج المنزل فى البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة.