شكرا لقرائتكم خبر عن تفريغ سفينة أندونيسية تحمل مساعدات لغزة بعد وصولها ميناء العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أطقم الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء اليوم تفريغ سفينة تنقل مساعدات لغزة قادمة من إندونيسيا، وأفادت بيانات حركة رصد استقبال ونقل المساعدات بمحافظة شمال سيناء، أن السفينة أبحرت فى وقت سابق بالميناء، وتقوم اليوم الفرق المختصة بنقل المساعدات التابعة للهلال الأحمر لمصرى بتفريغها فى شاحنات وإعادة تجهيزها بمخازن العريش الخاصة باستقبال المساعدات ثم نقلها على شاحنات لتصل لغزة عن طريق معبر رفح، وتحمل السفينة 242 طنًا من المساعدات الطبية والإغاثية والأدوية والأغذية المخصصة لقطاع غزة.

ويتواصل هبوط طائرات بمطار العريش تنقل مساعدات لغزة وشهد المطار خلال الساعات القليلة الماضية وصول طائرة من سلطنة عمان تحمل 21 طن مواد غذائية، وطائرة قادمة من قطر تحمل 38 طن أدوية، طائرة قادمة من بلجيكا تحمل 53 طن مستلزمات طبية.

وشهد معبر رفح بين مصر وفلسطين اليوم استمرار حركة العبور بين مصر وقطاع غزة، وأفادت إدارة معبر رفح انه يجرى استقبال 41 جريحا ومصابا ومرافقين لهم إلى جانب استقبال مسافرين فلسطينيين من قطاع غزة من طلبة وعاملين بالخارج وآخرين من حملة الجوازات الاجنبية المقيمين بقطاع غزة.

كما شهد المعبر اليوم مرور شاحنات تحمل مساعدات دفع بها الهلال الأحمر المصري فى طريقها لقطاع غزة.

يذكر انه تتواصل يوميا عبر بوابتى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة حركة العبور الشاحنات تنقل مساعدات من مصر لقطاع غزة، وتستقبل جرحى ومصابين قادمين من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

أكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، انه منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة، والمعبر ابوابه مفتوحة لم تغلق حيث تسابقت الجهود الإنسانية ودفعت بشاحنات تنقل مساعدات من مصر وأخرى قادمة من دول عربية وأجنبية عبر مطار وميناء العريش.

اضاف أن هذه المساعدات يتسلمها الهلال الأحمر المصرى وينقلها لقطاع غزة لافتا أن ما يسمح بدخوله عدد قليل ولايزال يتكدس الكثير بسبب عرقلة اسرائيل دخول الشاحنات.

وقال أن كل هذا ليس خافيا على أحد حيث يتم يوميا استقبال وفود اغاثية واممية ومسؤولين حكوميين من كل العالم بمدينة العريش واطلاعهم على الوضع على الطبيعة وحركة استقبال المساعدات وما ينقل منها وما يتم عرقلته.