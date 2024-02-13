شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن قائمة وظائف للخريجين بمرتب ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن تنظيم ملتقى توظيفي بمقر الجهاز بحضور مسؤول الموارد البشرية بإحدى الشركات، وذلك يوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024، ابتداءً من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة أن الوظائف المطلوبة تشمل: كاشير – موظف استلامات – موظفين كول سنتر – موظف مراقب مخزون – بائع داخلي – موظف أمن إداري – مراقب كاميرات – مندوب توصيل – عامل تحميل وخدمات – باريستا – ويتر.

وأشار الجهاز إلى أن الوظائف المطلوبة للخريجين فقط، وتشترط للتقديم عليها وجود موقف واضح من التجنيد، لافتًا إلى أن المزايا التي تتيحها الوظائف تشمل مرتب ثابت وحافز وتأمين طبي واجتماعي مع وجود فرص للترقي.

ويمكن للراغبين في الاستفسار التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198"، علمًا بأن عنوان الجهاز: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.