مدير تعليم الجيزة يتفقد المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية

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القاهرة - سامية سيد - تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فى جولة ميدانية، مدرستى أحمد عرابى للتعليم الأساسى وأحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات التابعتان لإدارة شمال التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وهنأ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الجميع ببدء الفصل الدراسى الثانى، وتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وكذلك المعامل، كما اطمأن على تسليم جميع الطلاب للكتب الدراسية، وحاور الطلاب فى الحصص التعليمية للوقوف على مستوى تحصيلهم للمادة العلمية.

وأكد مدير المديرية ضرورة تفعيل حصص المشاهدة والاهتمام بالطلاب الضعاف ورفع مستواهم العلمى، كذلك الاهتمام بممارسة الأنشطة المختلفة لإكساب الطلاب المهارات الحياتية التي تساعد على خلق جيل مبدع قادر على التفكير العلمي.

كان فى استقبال مدير المديرية سهير عبد الرحمن مدير عام الإدارة وقيادات المدرسة.

وفى سياق متصل، تابع مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قسم الزخرفة والتنسيق والديكور بمدرسة أحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات، وكذلك قسم الملابس والطباعة وقسم الإلكترونيات، مؤكدًا على ضرورة إقامة معرض للمنتجات الفنية لقسم الزخرفة والديكور، وكذلك عرض فيديوهات للتدريبات التعليمية لنقل المعرفة على أوسع نطاق.

وأشاد مدير المديرية بالجهد المبذول من قبل إدارة المدرستين وأمر بتكريم هشام رمضان مدير مدرسة أحمد عرابى تعليم أساسى، وأحمد محمود مدير مدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية للبنات.



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية



مدير تعليم الجيزة يتفقد المدارس