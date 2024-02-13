شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه المدارس بالاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكدًا انتظامها لليوم الثالث دون أية معوقات، وذلك بعد أن كانت مديرية التربية والتعليم، وكافة الجهات المعنية قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2023/ 2024.

وحرص محافظ الجيزة على الاطمئنان من مدير مديرية التربية والتعليم على انتظام العملية التعليمية بالمدارس مقدمًا التهنئة بالفصل الدراسي الثاني للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم من معلمين والإداريين وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية.

ووجه المحافظ بقيام مديري الإدارات التعليمية بإجراء المتابعات الدورية والزيارات للمدارس للوقوف علي انتظام العملية التعليمية والتعامل مع أي معوقات.

ووجه المحافظ بالاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري، مشددًا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب في المدرسة.

وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة للمدارس ومتابعة حضور وغياب الطلاب، مع التأكيد على نظافة المدارس والإشراف اليومي بجانب متابعة عملية تسليم الكتب داخل المدارس وتفعيل المجموعات المدرسية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة محيط المدارس ومنع وجود إشغالات والباعة الجائلين لتوفير المناخ الملائم للطلاب مع المتابعة الدورية لحالة النظافة وانتظام رفع ي مخلفات أولا بأول.

وبعث محافظ الجيزة أمنياته إلى طلاب المحافظة بأن يكون فصلا دراسيًا مليئًا بالمعرفة والتعلم لأبناءنا الطلاب، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح وتحقيق أعلى المراتب.