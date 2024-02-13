شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعقد ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، نظمت ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمستشفى نخل المركزى بشمال سيناء، وذلك بحضور 45 من التمريض والإداريين، تناولت الندوات عدة موضوعات أهمها: مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية، وخطة الإخلاء فى حالة الطوارئ، والحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها، وتشريعات السلامة والصحة المهنية، والمخاطر بأنواعها فى بيئة العمل، ومسئولية جهاز السلامة والصحة المهنية بالمنشأة طبقا للقرار 134 لسنة 2003، والحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها.

وذلك فى إطار جهود المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة المنتشرة فى أرجاء المحافظة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء فى تقريرٍ للوزارة أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

وأكد مدير المديرية استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل، كما حاضر بالندوة الكيميائى عبد المنعم دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، بحضور الدكتور سامح خلف مدير المستشفى ، ومديح بركات مسئول السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، والدكتورة رانيا أسامة المشرف العام على نشاط السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية بمديرية الصحة، تحت إشراف وحضور مدير المديرية.