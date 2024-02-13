شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ختام برنامج تدريبى على مهن التفصيل والخياطة لفتيات أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة للمتدربات بمركز التدريب المهني بـ "بنى غالب" بأسيوط، وتسليم عدد 20 متدربة شهادات إتمام التدريب، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب اللازمة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ، ويأتي هذا فى ضوء تنفيذ المديرية لخطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 لدعم الشباب والفتيات من أبناء المحافظة والمقيمين بها، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، كما أن تلك الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي تفيد إتمام الدورة بنجاح فى البرامج المشتركة..

وأوضح علي سيد مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريره للوزارة أن تنفيذ تلك الدورات التدريبية المجانية يأتي في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب من الجنسين، بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، والحصول على فرصة عمل لائقة فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظات، والتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات التدريبية الممكنة وفق أحدث الأساليب العالمية ، وأضاف مدير المديرية أن المتدربات يحصلن على بدل انتقال نقدي يومياً مع وجبة خفيفة خلال اليوم، فضلاً عن أنه يتم تسليمهم الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية مجاناً، مع إعطاء الأولوية لهن في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

واشار إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم، للحصول على الدورات المتاحة وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية تتمثل في صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي، وصورتين شخصيتين، وصورة من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل)، وسيرة ذاتية للمتقدم، وذلك بمقر المديرية وعنوانه مجمع المصالح الحكومية مبنى (ب) الدور الثالث، ومؤكداً على أنه يتم متابعة تلك البرامج التدريبية بشكل مباشر ودوري من خلال العاملين بإدارة التدريب المهني.

كما قالت وزارة العمل فى بيان لها أن مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت ندوتين تثقيفيتين حول مناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بععدا من الشركات والتي شارك فيها 35 من العاملين ، حيث تناولت الندوتين التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك في إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر..

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط في تقريرٍ للوزارة، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وأكد مدير المديرية أنه في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعمل المديرية على تنظيم تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية.