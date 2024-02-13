شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة صيادلة القاهرة: التطبيقات الإلكترونية أرض خصبة لتداول الأدوية غير المسجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير لهيئة الدواء المصرية، على المجهود الذى تقوم به الهيئة والتعاون المثمر مع النقابة وعلى الاستجابة السريعة لرصد بعض المخالفات لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955، والذى أكد أن المكان الوحيد لتداول الدواء هو الصيدليات، ومن هذه المخالفات تداول الدواء عن طريق أحد التطبيقات الإلكترونية التى أصبحت أرضا خصبة للأدوية غير المسجلة بالإضافة إلى هدم أساسيات قانون المهنة القائم على أسس وقواعد للصالح العام.

وأضافت نقابة صيادلة القاهرة: بناءً على ذلك قامت إدارة التفتيش الصيدلي مع الجهات المختصة بضبط أحد تلك التطبيقات الإلكترونية التى تقوم بالترويج لبيع الأدوية والتتبع من قبل الجهات الرقابية ذات الصلة، وتم ضبط أدوية بدون فواتير ومجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابعت: نتمنى مزيدًا من النجاح لهيئة الدواء المصرية ونتوجه بالشكر لرئيس هيئة الدواء المصرية الوزير دكتور علي الغمراوى والشكر والتقدير لكل المفتشين في إدارة التفتيش الصيدلي وعلى رأسهم الدكتورة أميرة محجوب معاون رئيس الهيئة لشئون متابعة التفتيش الصيدلي ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المصانع.

وتقوم نقابة صيادلة القاهرة بالتعاون مع كل الجهات المختصة للقضاء على جميع التطبيقات الإلكترونية المخالفة لقانون مهنة الصيدلة وتؤكد بأنها لن تألو جهدا حتى يتم ردع جميع المخالفين للحفاظ على حقوق الصيادلة.



