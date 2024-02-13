شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة صيادلة القاهرة: التطبيقات الإلكترونية أرض خصبة لتداول الأدوية غير المسجلة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت نقابة صيادلة القاهرة: بناءً على ذلك قامت إدارة التفتيش الصيدلي مع الجهات المختصة بضبط أحد تلك التطبيقات الإلكترونية التى تقوم بالترويج لبيع الأدوية والتتبع من قبل الجهات الرقابية ذات الصلة، وتم ضبط أدوية بدون فواتير ومجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتابعت: نتمنى مزيدًا من النجاح لهيئة الدواء المصرية ونتوجه بالشكر لرئيس هيئة الدواء المصرية الوزير دكتور علي الغمراوى والشكر والتقدير لكل المفتشين في إدارة التفتيش الصيدلي وعلى رأسهم الدكتورة أميرة محجوب معاون رئيس الهيئة لشئون متابعة التفتيش الصيدلي ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المصانع.
وتقوم نقابة صيادلة القاهرة بالتعاون مع كل الجهات المختصة للقضاء على جميع التطبيقات الإلكترونية المخالفة لقانون مهنة الصيدلة وتؤكد بأنها لن تألو جهدا حتى يتم ردع جميع المخالفين للحفاظ على حقوق الصيادلة.
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