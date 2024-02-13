"مستريح الموبايلات" استولى على 8 ملايين جنيه من المواطنين بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

كان مركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم، تلقى بلاغًا من 4 أشخاص بقيام (تاجر هواتف محمولة، مقيم بدائرة المركز)، بالتحصل منهم على مبلغ مالي بلغ أكثر من 8 مليون نظير استثماره لهم في تجارة الهواتف المحمولة، نظير أرباح إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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