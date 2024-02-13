شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.
- البصل بـ 18 جنيها.
- الطماطم بـ 10جنيهات .
- البطاطس بـ 17 جنيها.
- الجزر بـ 10 جنيهات .
- بطاطا بـ11 جنيها.
- الخيار بـ 16 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.
- الكوسة بـ17 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 15جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 14 جنيها .
- الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .
- الليمون ب 23 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ35 جنيها.
- جوافة بـ 25 جنيها.
- يوسفي بلدى 12.5 جنيه.
- البسلة 30 جنيها.
- الموز البلدى بـ 16جنيها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز