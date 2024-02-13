شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع مهنى 2030 بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر
وتهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وتيسير إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة العمل في تنفيذ خطة هذا المشروع، وكذلك تضمن اللقاء محاضرة بعنوان: "اشتراطات السلامة اللازم توافرها في مراكز التدريب الخاصة".
وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة فى لقائه الأخير مع مديري المديريات بالمحافظات حول بدء تفعيل الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني 2030 ، والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة في نطاق كل محافظة على مستوى الجمهورية، والتي ترغب في تقنين أوضاعها للتعاون مع "وزارة العمل " في هذا "المشروع "، وأضاف مدير المديرية أن الاجتماع تضمن محاضرة قدمتها المهندسة إيمان كمال أخصائى السلامة بمديرية العمل أوضحت فيها دور السلامة والصحة المهنية فى الحفاظ على أمن وسلامة المنشأت والعاملين والمترددين ، وكذلك الشروط الواجب توافرها فى مقرات مراكز التدريب والقاعات التدريبية، كما جرى خلالها الرد على كافة استفسارات الحضور حول تلك الموضوعات، مع التوجيه بتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات
كما قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت ندوة تثقيفية لشرح كيفية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية لمديري الإدارات التعليمية ومسئولي السلامة والصحة المهنية، والرد على جميع الاستفسارات فى هذا المجال، بلغ إجمالي الحاضرين 35 من العاملين ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومديرى الإدارات التعليمية ومسئولي السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة، بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء السكرتير العام، وكذلك تنظيم الإختبار النهائي للدورة التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية التل بمركز ديرمواس، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.
وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بكافة المنشآت بمختلف القطاعات للحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر المختلفة، والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي وفق أحدث الأساليب العالمية.
وأضافت مدير المديرية أن الاختبار النهائى شمل جانب نظرى وعملى بعد نهاية مدة التدريب المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية على مهن التفصيل والخياطة ، ويحصل المتدربين فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة تؤهلهم للحصول على فرصة عمل لائقة داخل شركات ومصانع القطاع الخاص أو بدء مشروعاتهم الصغيرة، وحضر الإختبار محمد صلاح وكيل المديرية، وايمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة.
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