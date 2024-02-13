شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع مهنى 2030 بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، إجتماعاً تنظيمياً لبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل استراتيجية مشروع مهني 2030 ، والخاصة بدمج مراكز التدريب الخاصة بالمنظومة التي أطلقتها وزارة العمل، وذلك بمقر ديوان المديرية بحضور أعضاء اللجنة المشكلة، ومديري مراكز التدريب الخاصة.

وتهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وتيسير إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة العمل في تنفيذ خطة هذا المشروع، وكذلك تضمن اللقاء محاضرة بعنوان: "اشتراطات السلامة اللازم توافرها في مراكز التدريب الخاصة".

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة فى لقائه الأخير مع مديري المديريات بالمحافظات حول بدء تفعيل الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني 2030 ‪ ، والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة في نطاق كل محافظة على مستوى الجمهورية، والتي ترغب في تقنين أوضاعها للتعاون مع "وزارة العمل " في هذا "المشروع "، وأضاف مدير المديرية أن الاجتماع تضمن محاضرة قدمتها المهندسة إيمان كمال أخصائى السلامة بمديرية العمل أوضحت فيها دور السلامة والصحة المهنية فى الحفاظ على أمن وسلامة المنشأت والعاملين والمترددين ، وكذلك الشروط الواجب توافرها فى مقرات مراكز التدريب والقاعات التدريبية، كما جرى خلالها الرد على كافة استفسارات الحضور حول تلك الموضوعات، مع التوجيه بتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات