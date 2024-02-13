شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حصر شامل للثروة الحيوانية فى محافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مديريتا الزراعة والطب البيطرى بمحافظة المنيا اجتماعا مشتركا، برئاسة الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا لمناقشة أفضل سبل تنمية الثروة الحيوانية من خلال إجراء الحصر الدقيق والشامل للثروة الحيوانية لعام 2024.

‎يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيما يخص حصر الثروة الحيوانية وتحديث البيانات لتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية.

‎أكد الدكتور فتحى عبد العال مدير عام بيطرى المنيا، أن الحصر الدقيق للثروة الحيوانية سوف يؤدى إلى تحديد الاحتياجات من اللقاحات والعلاج والقوافل البيطرية وتوفير كافة سبل الدعم، وذلك بهدف تحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان ومنتجاتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي وهى على رأس الأولويات.

‎من جانبه، قال الدكتور عمر صفوت وكيل الوزارة، أن التنمية المستدامة للثروة الحيوانية تبدأ بالحصر الدقيق لرؤوس الماشية والأغنام والماعز، مشددا على أن ذلك يسمح لمتخذ القرار بصياغة رؤية واضحة مكتملة الأركان تسهل عملية اتخاذ القرار السليم الذى يؤدى بالضرورة إلى تنمية الثروة الحيوانية بالشكل المطلوب.