شكرا لقرائتكم خبر عن ​هيئة الدواء تكشف أهمية التغذية الجيدة فى فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن التغذية الجيدة مهمةً خلال فترة الحمل؛ للمحافظة على صحة الأم والجنين؛ حيث إن نوعية الطعام أهم من كميته، .

ونصحت هيئة الدواء السيدات الحوامل باختيار الأطعمة الصحية ذات القيمة الغذائية العالية، وتجنُّب المأكولات غير الصحية.

وقالت إن التغذية الجيدة تساعد على التعامل مع المتطلبات الإضافية للجسم مع تقدم الحمل؛ فالهدف هو تحقيق التوازن في الحصول على العناصر الغذائية الكافية لدعم نمو الجنين والحفاظ على وزن صحي.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أهمية التغذية الجيدة في فترة الحمل:​

بناء العظام وخلايا الدم للجنين-

متاعب الحمل ومشاكله.​-

تعزيز المناعة للوقاية من الأمراض المُعْدِيَة.​

الوقاية من الإصابة بأنيميا نقص الحديد.​

تقوية الجسد استعدادًا للولادة.​

تعزيز تكوين الحليب للرضاعة الطبيعية.​