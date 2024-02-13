شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء زاخر فى المجالين العلمى والإدارى.. شيخ الأزهر ينعى الشيخ فوزي الزفزاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ فوزي الزفزاف، وكيل الأزهر الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد عطاء زاخر في المجالين العلمي والإداري.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الشيخ فوزي الزفزاف، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يجعل ما قدمه في خدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناته.