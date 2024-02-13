شكرا لقرائتكم خبر عن المعمل المركزى المناخ ينظم ندوة حول "الصادرات والواردات الزراعية بين الواقع والمأمول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ندوة تحت عنوان "الصادرات والواردات الزراعية بين الواقع والمأمول" في ضوء توجهات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى و الدولة المصرية بالعمل على زيادة وتعظيم الصادرات الزراعية بمختلف الاسواق العالمية و رفع الوعي و المعرفة بتفاصيل التصدير والفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع

شارك فى الندوة عدد كبير من الباحثين و المستثمرين و المزارعين بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي .

وتناول الدكتور محمد عبد المحسن حجى أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ والمتخصص فى دراسات الجدوى الزراعية ومدير عام الإتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية السابق شرح من خلالها فرص مصر التصديرية والتحديات التي تحول دون زيادة معدل الصادرات الزراعية.

و تفاعل الحضور خلال الندوة بالعديد من الأسئلة حيث تم توضيح الحلول والأسواق الواعدة والمجهودات التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن .