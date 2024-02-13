شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل الأسقف العام للأقصر بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، الذي طلب مشورة قداسة البابا في عدد من الأمور الخاصة بخدمته الرعوية في الأقصر.

وفى سياق متصل، التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمناقشة التعاون في حصول المنشآت الصحية التابعة للكنيسة على اعتماد GAHAR وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا من "الاسكوا"، تمهيداً لتقديم خدماتها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.