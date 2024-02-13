شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر.. ولا سلام دون دولة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل ترى أنها فوق القانون وتواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لظلم كبير منذ سنوات طويلة جدا.

وأضاف الرئيس التركي خلال كلمته بمؤتمر القمة العالمية للحكومات: لا يمكن لإسرائيل الاستقرار والسلام مالم تقبل بحل الدولتين، معلقًا: على إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية وفق حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

أعرب الرئيس التركي عن استعداد بلاده لأن تكون ضامنا لوقف إطلاق النار في غزة، مستنكرا حملات التحريض ضد الأونروا، قائلا:" من المهم زيادة دعمها من أجمل حماية الفلسطينيين".