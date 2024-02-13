شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: "الربيع العربى" كان تخريبا.. ووزير مالية إسرائيل رجل مهووس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن ما سمى "الربيع العربي" كان فى الحقيقة تخريبا وتدميرا انتهى إلى تدمير كثير من الدول العربية وإضعافها وإتاحة الفرصة لخصوم العرب أن يتمكنوا منهم.

أضاف أبو الغيط في تصريحات قناة "القاهرة الإخبارية"، بدأنا نشاهد قوات أجنبية ببعض الدول العربية فى وضع لم يكن موجود منذ 30 عاما خاصة بعد انقضاء فترات الاستعمار، وهذا في حد ذاته تحديا، داعيا إلى أهمية لملة الوضع العربي مرة أخرى وإعادة قدرات العرب على السيطرة على دولهم واستعادة سيادتها وتمكينها من العيش فى سلام وتنمية.

بسؤاله عن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، قال أبو الغيط، رجل يميني مهووس بفكرة الهيمنة على الفلسطينيين والإقليم وهذا لن يتحقق.