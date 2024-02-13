شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية ألمانيا: قلقون من قيام إسرائيل بعملية برية فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، عن قلقها تجاه إعلان إسرائيل القيام بعملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة أن الوضع الإنساني في غزة كارثي وكثير من الأطفال فقدوا أهاليهم.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرها الفلسطيني، إن الآلاف توجهوا إلى رفح بناء على تعليمات إسرائيل وعليها ضمان أمنهم، وعلى إسرائيل توفير ممر آمن للمدنيين قبل البدء بهجوم بري على رفح، مؤكدة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن ذلك لا يشمل التهجير القسري.

وأضافت "أنالينا بيربوك": "نحن بحاجة إلى هدن إنسانية في غزة، ويجب توفير الحماية للمدنيين وأن تتواصل عمليات الإغاثة، مشددة على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني ويمثل عائقا كبيرا أمام حل الدولتين".